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ЗМІ: У США є угода з Німеччиною про закриття Nord Stream 2 у разі вторгнення РФ

Середа, 8 грудня 2021, 01:56
ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

Американські офіційні особи заявили членам Конгресу, що мають домовленість з Німеччиною про закриття газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія вторгнеться в Україну.

Джерело: високопоставлений помічник Конгресу, європейський дипломат у Reuters, джерела Financial Times, радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, високопосадовець Держдепартаменту США Вікторія Нуланд

Деталі: Офіційні особи США заявляють, що вони отримали запевнення Німеччини, що трубопровід буде перекритий. Але, за словами помічника Конгресу, незрозуміло, чи дві сторони погодили визначення вторгнення.

Вікторія Нуланд заявила, що, на її думку, Німеччина готова взяти участь у серйозних діях проти Росії, якщо РФ вторгнеться в Україну. Вона сказала, що США вже розпочали "інтенсивні консультації" з Німеччиною.

Джейк Салліван повідомив, що Штати зв’язувалися з урядами Німеччиниз приводу "Північного потоку-2" у контексті потенційного вторгнення. Він відмовився охарактеризувати подальші розмови.

Салліван  сказав, що "якщо Володимир Путін хоче бачити потік газу цим трубопроводом, він, можливо, не захоче ризикнути вторгнутися в Україну".

За даними FT, загроза "Північному потоку-2" буде включена до пакету санкцій США, що включатиме блокування конвертації рублів у долари та в подальшому буде націлений на російських олігархів.

Європейський дипломат повідомив Reuters, що офіційні особи США дали зрозуміти союзникам, що діятимуть, щоб накласти санкції на трубопровід у разі вторгнення. Він сказав, що  якщо США запровадять додаткові санкції, ніхто не зможе вести справи із "Північним потоком-2" через побоювання порушити санкції США.

Американський чиновник повідомив FT, що "Північний потік-2" - завжди слон у кімнаті… Це нависає над усім, що пов'язане з Росією, Німеччиною та Україною".

Очікується, що офіційні особи США поїдуть до Німеччини, коли до влади прийде новий уряд на чолі з Олафом Шольцем. 

Що передувало: Раніше джерела Bloomberg повідомляли, що США підштовхуватимуть Німеччину до згоди зупинити "Північний потік-2".

Нагадаємо:

  • Майбутній віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що "Північний потік-2" ще не сертифікований, і, поки триває його перевірка, відбудеться його "політичне обговрення" на тлі ескалації ситуації навколо України.
  • Новий уряд Німеччини, як очікується, буде затверджений 8 грудня.

Теми: Північний потік-2СШАНімеччинаРосія


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