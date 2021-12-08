Майже 40 людей загинули в пожежі у переповненій в'язниці в Бурунді

У переповненій в'язниці в столиці Бурунді, Гітеге, сталася пожежа, внаслідок якої 38 людей зигинули та 69 були серйозно поранені.

Джерело: The Guardian

Деталі: Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що причиною пожежі стало коротке замикання.

Джерело в поліції повідомило, що служби екстреної допомоги запізнилися на місце події, і пожежна машина прибула лише через дві години після початку пожежі. Один із ув'язнених, якому вдалося врятуватися, сказав, що під час пожежі "поліція відмовилася відчиняти двері до наших кімнат, сказавши, що "це накази, які ми отримали".

За словами очевидців, багато ув'язнених все ще спали під час пожежі.

Ті, хто отримав найсерйозніші опіки, були доставлені в лікарню, а іншим надали медичну допомогу на місці події.

У будівлі, побудованій майже 100 років тому, третьому за величиною в Бурунді, містилося кілька політичних ув'язнених у комплексі суворого режиму, а також було жіноче крило.

За даними тюремної адміністрації, станом на кінець листопада у в'язниці перебувало понад 1500 ув'язнених – це перевищує проектну місткість у 400 осіб.

У серпні в цій же в'язниці сталася пожежа через коротке замикання. Повідомлень про жертви внаслідок цього інциденту не надходило.