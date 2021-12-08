Covid в Україні: 9 371 людина захворіла, 450 хворих померли за добу

За добу 7 грудня в Україні виявили 9 371 випадок коронавірусної хвороби, 450 людей померли від неї, 2 998 осіб госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Водночас, 26 804 особи одужали.

Серед нових хворих – 809 дітей і 175 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 519 981 особи, одужали 3 109 423 особи, померли 89 436 осіб.