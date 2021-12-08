Байден заявив Путіну, що США готові зробити те, чого не робили в 2014 році – Білий дім

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з президентом РФ Володимиром Путіним попередив його про серйозні наслідки у разі військового вторгнення в Україну.

Про це заявив на брифінгу у Білому домі після переговорів радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, пише "Європейська правда".

"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - сказав Салліван.

Він зазначив, що не буде публічно говорити про які саме кроки йдеться, додавши, що США хочуть говорити це безпосередньо з росіянами.

"Але ми досить детально викладаємо для росіян типи заходів, які ми маємо на увазі. Ми також дуже тісно координуємо це питання з нашими європейськими союзниками. У нас є експерти з Міністерства фінансів, Державного департаменту та Ради національної безпеки, які щоденно контактують з ключовими столицями та з Брюсселем, щоб опрацювати цей пакет заходів", - додав Салліван.

Нагадаємо, переговори Байдена та Путіна відбулися 7 грудня і тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.

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