В Росії заблокували Tor: закликав допомогти росіянам "залишитися онлайн"

Роскомнагляд почав блокувати в Росії основний сайт Tor, який дозволяє обходити блокування сайтів і користуватися даркнетом.

Джерело: Медуза з посиланням на блог проекту

Деталі: У повідомленні Tor йдеться, що російська влада заблокувала сайт після того, як команда проекту у своїй публікації закликала користувачів створювати якомога більше нових мостів (прихованих каналів), "щоб росіяни залишалися онлайн", оскільки стандартні мости в Росії заблоковані.

У реєстрі сайтів із "забороненою інформацією", який веде Роскомнагляд, є запис, що доступ до torproject.org "обмежується". Сайт потрапив до Реєстру за рішенням суду від 2017 року, але раніше доступу до нього не обмежували.

1 грудня у частини користувачів з Росії виникли проблеми з доступом до мережі Tor через блокування, яке проводиться за допомогою обладнання, створеного для ізоляції рунету. Такі дії у проекті Tor назвали цензурою.

Повідомляється, що користувачі можуть обійти це блокування, відвідавши дзеркало сайту.

Росія посідає друге місце після США за кількістю користувачів Tor.

За даними команди проекту, щодня мережею Tor користуються 300 тисяч людей із Росії, або 15% від усієї аудиторії.