Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Росії заблокували Tor: закликав допомогти росіянам "залишитися онлайн"

Середа, 8 грудня 2021, 09:46
Фото pixabay.com

Роскомнагляд почав блокувати в Росії основний сайт Tor, який дозволяє обходити блокування сайтів і користуватися даркнетом.

Джерело: Медуза з посиланням на блог проекту

Деталі: У повідомленні Tor йдеться, що російська влада заблокувала сайт після того, як команда проекту у своїй публікації закликала користувачів створювати якомога більше нових мостів (прихованих каналів), "щоб росіяни залишалися онлайн", оскільки стандартні мости в Росії заблоковані.

У реєстрі сайтів із "забороненою інформацією", який веде Роскомнагляд, є запис, що доступ до torproject.org "обмежується". Сайт потрапив до Реєстру за рішенням суду від 2017 року, але раніше доступу до нього не обмежували.

1 грудня у частини користувачів з Росії виникли проблеми з доступом до мережі Tor через блокування, яке проводиться за допомогою обладнання, створеного для ізоляції рунету. Такі дії у проекті Tor назвали цензурою.

Повідомляється, що користувачі можуть обійти це блокування, відвідавши дзеркало сайту.

Росія посідає друге місце після США за кількістю користувачів Tor.

За даними команди проекту, щодня мережею Tor користуються 300 тисяч людей із Росії, або 15% від усієї аудиторії.

Теми: Росіяінтернет


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Німеччина блокує постачання зброї Україні через НАТО – Резніков

Український військовий підірвався на забороненій ворожій міні

В натовп у Луцьку в’їхав неповнолітній, його пасажири знімали відео

видео"Ти що, тупий?": з'явилося нове відео з Гогілашвілі - поскандалив з патрульними у Києві

G7 попереджає Росію про серйозні наслідки у випадку вторгнення в Україну

Скандал з Гогілашвілі: Зеленський просить звільнити заступника глави МВС

Усі новини...
Росія
Байден заявив Путіну, що США готові зробити те, чого не робили в 2014 році – Білий дім
ЗМІ: У США є угода з Німеччиною про закриття Nord Stream 2 у разі вторгнення РФ
Путін сказав Байдену, що це НАТО "намагається освоїти українські території" – Кремль
Останні новини
00:55
Кількість померлих від Covid у США сягнула 800 тисяч
23:58
Кличко обурився, що Ломаченко вийшов без прапора України: Якого біса
23:26
Німеччина блокує постачання зброї Україні через НАТО – Резніков
23:04
Парламент Болгарії у понеділок голосуватиме за новий уряд
22:38
Путін поскаржився, що Україна не передала РФ закордонну власність СРСР
21:55
Український військовий підірвався на забороненій ворожій міні
21:44
За насильне набуття громадянства РФ громадянство України не заберуть – Веніславський
21:17
У МЗС РФ заявили, що в Україну перекидають "бойовиків" під виглядом інструкторів
20:50
В натовп у Луцьку в’їхав неповнолітній, його пасажири знімали відео
20:23
Держсекретар США: "Північний потік-2" - джерело тиску на РФ
Усі новини...