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СБУ заявляє, що запобігла масовому розстрілу студентів коледжу

Середа, 8 грудня 2021, 10:14
фото СБУ

Служба безпеки України запобігла вчиненню терористичного акту в одному з коледжів у Черкаській області.

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, двоє студентів місцевого коледжу через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте" поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників.

 
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Також, зловмисники закликали приєднуватись до їхньої злочинної групи для фізичної розправи над однолітками.

Вказано, що під час обшуків за місцями проживання правоохоронці виявили два пістолети, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

 

Вилучені предмети направили на експертизу.

Дослівно: "У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за    ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб".

Додатково: За даними джерела УП в правоохоронних органах, затриманим – по 18 років. Можливим мотивом їхніх намірів є булінг з боку одногрупників. Наразі юнаки перебувають під наглядом батьків, питання запобіжних заходів буде вирішуватись після отримання висновків експертизи.

 
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Українська правда
Теми: СБУЧеркаська областьтероризм


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