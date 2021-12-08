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Макрон проведе розмови з Зеленським і Путіним

Середа, 8 грудня 2021, 10:35
AFP VIA GETTY IMAGES

Президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Владіміром Путіним. 

Про це повідомили у вівторок в Єлисейському палаці, пише "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

Розмови відбудуться після віртуального саміту між російським лідером та президентом США Джо Байденом, щоб уникнути воєнної ескалації в Україні.

Вашингтон повідомив, що президент США Джо Байден провів розмови з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Британії, щоб "поінформувати їх" про розмову з Путіним "і проконсультуватися щодо подальших дій".

Нагадаємо, переговори Байдена та Путіна відбулися 7 грудня і тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Про підсумки переговорів президентів США та РФ читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ, або дивіться у відеоформаті на youtube-каналі Європравди у роликах "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".

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Теми: МакронЗеленськийПутінМакрон


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