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У Німеччині обрали нового канцлера замість Меркель

Середа, 8 грудня 2021, 10:25
У Німеччині обрали нового канцлера замість Меркель
Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц, фото Getty Images

Німецький Бундестаг у середу, 8 грудня, обрав соціал-демократа Олафа Шольца канцлером Німеччини замість Ангели Меркель, яка обіймала посаду впродовж 16 років.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Для затвердження Шольцу було необхідно щонайменше 369 голосів із 736 депутатів Бундестагу. За нього проголосували 395 народних обранців. Голосування було таємним, депутатів викликали поіменно в алфавітному порядку.

Після голосування Шольц попрямує до замку Бельв’ю, де президент Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно призначить його канцлером.

Далі Шольц знову повертається до Бундестагу, де близько полудня (13:00 за київським часом) складе присягу.

Після цього він разом з 16 новими членами свого уряду знову вирушить до президента, який офіційно призначить їх в уряд. У другій половині дня міністри складуть присягу в Бундестазі. 

Потім Шольц вирушить до канцелярії на церемонію передачі влади з Ангелою Меркель.

Соціал-демократична партія Німеччини, яка здобула перемогу на вересневих виборах, сформувала коаліцію з Вільною демократичною партією та "Зеленими". Офіційно коаліційну угоду підписали 7 грудня.

Читайте також: Канцлер Шольц: все про новий уряд Німеччини та його співпрацю з Україною

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Теми: НімеччинаМеркель
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