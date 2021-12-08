"Суцільний головний біль": Україна потролила Росію в Твіттері

На тлі інформації про посилення агресії Росії щодо України офіційний обліковий запис України в Твіттері потролив державу-агресора.

Джерело: твіт від 7 грудня

Деталі: У повідомленні міститься мем, у якому йдеться, що життя поруч із Росією - це суцільний головний біль.

Підписи на картинці показують різні типи болю: мігрень, біль від підвищеного тиску, від стресу та від життя поруч із Російською Федерацією – тобто тотальний.

Станом на ранок середи твіт набрав більше 146,5 тисячі уподобань та понад 32 тисячі ретвітів.

Нагадаємо: 7 грудня відбулися переговори президента США Джо Байдена та очільника РФ Володимира Путіна, вони тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.

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