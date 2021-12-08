Кулеба їде до Британії говорити про агресію РФ, візи та енергетику

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 8-9 грудня здійснить візит до Великої Британії для участі у підготовчому засіданні Діалогу стратегічного партнерства двох країн.

Про це у середу повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

Кулеба разом з британською колегою Ліз Трасс проведуть підготовче засідання Діалогу стратегічного партнерства, який є новим форматом в українсько-британських відносинах і започатковується відповідно до угоди президента Зеленського і прем’єра Джонсона в жовтні 2020 року.

Кулеба та Ліз Трасс обговорять кроки задля зміцнення українсько-британських відносин в політичній, торговельній, економічній, безпековій та оборонній сферах.

Глава МЗС України окремо порушить питання лібералізації візового режиму для українських громадян.

У засіданні Діалогу стратегічного партнерства також візьмуть участь представники галузевих міністерств та відомств України та Великої Британії, які узгодять напрями подальшої взаємодії як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій.

Під час візиту Дмитро Кулеба та Ліз Трасс проведуть окремі двосторонні переговори, ключовими темами яких стануть консолідація підтримки України на тлі агресивних дій Росії, енергетична безпека, спільна протидія викликам в ширшому Чорноморському регіоні.

Програма візиту також передбачає виступ міністра на заході, присвяченому інвестиційним можливостям України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди