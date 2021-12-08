Нуланд: Росія може стягнути до України вдвічі більше сил, ніж весною

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія здатна стягнути до України вдвічі більше сил, ніж зробила це в рамках нарощування минулої весни.

Таку думку Нуланд висловила у своїй заяві комітету сенату США із закордонних справ 7 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Нуланд сказала, що зараз, за оцінкою США, Росія розмістила майже 100 тисяч військових поблизу північних, східних та південних кордонів України.

"Російські військові та розвідувальні служби продовжують розвивати здатність до рішучих дій в Україні після отримання відповідного наказу, можливо, на початку 2022 року.

Якщо повністю мобілізувати заплановані сили, вони будуть удвічі більшими, ніж ми бачили минулої весни, у тому числі це приблизно 100 батальйонних тактичних груп, приблизно половина сухопутних сил Росії, що базуються на захід від Уралу", - заявила Вікторія Нуланд.

За її словами, США не відомо, чи ухвалив президент Росії Владімір Путін рішення атакувати Україну чи скинути її уряд, "але ми знаємо, що він нарощує потенціал для цього".

"Багато в чому це випливає зі сценарію Путіна 2014 року, але цього разу він має набагато більший та смертоносніший характер. Тому, незважаючи на нашу невпевненість у точних намірах і термінах, ми маємо бути готові до всіх непередбачуваних обставин, навіть якщо ми підштовхуємо Росію до зміни курсу", - заявила заступниця держсекретаря США.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори президентів США і Росії, вони тривали понад дві години і в основному стосувалися нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Після переговорів радник президента США Джейк Салліван заявив, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО.

Про підсумки переговорів президентів США та РФ читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ або дивіться у відеоформаті на youtube-каналі ЄвроПравди у роликах "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".