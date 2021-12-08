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Опади в Україні вщухнуть до п'ятниці – прогноз

Середа, 8 грудня 2021, 12:57
фото Наталії Білоусової

В Україні найближчої доби очікуються опади у більшості областей; у західній та північній частині похолодає.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: 9 грудня погоду з опадами більшості областей визначатиме циклон; західна та північна частини України будуть під впливом холодного морозного повітря, решта території залишиться в теплій повітряній масі.

У ніч проти четверга в Україні, крім заходу та сходу, невеликий дощ, на півночі з мокрим снігом; вдень без істотних опадів.

У більшості областей місцями туман, у північних областях ожеледиця, у західних та північних областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті 0-5° тепла; у північних та Вінницькій областях вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на решті території вночі та вдень 1-6° тепла.

У Києві у четвер мокрий сніг та дощ, ожеледиця; температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

10 грудня в Україні без істотних опадів, лише у західних областях удень мокрий сніг; температура повітря в західних областях уночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; у північних областях уночі близько 0°, вдень 4-9° тепла; на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, на Одещині до 14°.

У західних, та вночі місцями у північних областях, на дорогах ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У столиці в п'ятницю без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

Теми: погода


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