Київ відреагував на розмову Байдена і Путіна: Сигнали на стримування та деескалацію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що відеозустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Владіміра Путіна 7 грудня уможливила "стримування та деескалацію".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Це перша офіційна реакція України після розмови лідерів.

"Сам по собі контакт слугує засобом стримування та деескалації. Ми цінуємо ключову дипломатичну участь США у зусиллях для того, щоб повернути РФ за стіл переговорів", - зазначив Дмитро Кулеба.

"Зараз, оскільки з боку Росії бракує конструктиву, головний пріоритет - це ефективно втілювати комплексний пакет стримування, щоб утримати її від подальшої військової ескалації", - сказав глава МЗС, додавши, що для цього ведеться тісна співпраця з союзниками "з обох боків Атлантичного океану".

Дмитро Кулеба зазначив також, що очікувана розмова Байдена і президента України Володимира Зеленського у четвер дозволить обговорити подальші кроки для стримування Росії та "реанімації" Нормандьского формату.

Нагадаємо, розмова Байдена і Путіна у форматі відеозустрічі по захищеному зв’язку відбулася увечері 7 грудня і тривала дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.

У Білому домі повідомили, що Байден попередив Кремль про серйозні "економічні та інші заходи", якщо Путін вдасться до подальшої військової ескалації.

Путін, у свою чергу, повторив свої претензії щодо розширення НАТО і вимогу не приймати Україну чи інших сусідів РФ до Альянсу.

Безпековий радник Байдена розповів, що президент США відповів на це відмовою. Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Про підсумки переговорів президентів США та РФ читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ або дивіться у відеоформаті на youtube-каналі ЄвроПравди у роликах "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди