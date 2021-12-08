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Новий канцлер Німеччини склав присягу в Бундестазі

Середа, 8 грудня 2021, 14:10

Після обрання новим федеральним канцлером Німеччини соціал-демократ Олаф Шольц склав присягу в Бундестазі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel Online.

Текст присяги канцлера викладений у статті 56 німецької Конституції.

"Я присягаю, що буду присвячувати свої сили благополуччю німецького народу, збільшувати його блага, відвертати від нього збитки, підтримувати і захищати Основний закон і федеральні закони, сумлінно виконувати свої обов'язки та справедливо чинити щодо кожного", - промовив текст присяги Шольц.

Шольца обрали канцлером 395 голосами депутатів Бундестагу в середу.

 
Фото: Getty Images

Після голосування він поїхав до палацу Бельв’ю, де федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр призначив його новим главою уряду. 

Після присяги Шольц офіційно замінив свою попередницю Ангелу Меркель після 16 років роботи в канцелярії. 

У другій половині дня між ними відбудеться передача влади.

Соціал-демократична партія Німеччини, яка здобула перемогу на вересневих виборах, сформувала коаліцію з Вільною демократичною партією та "Зеленими". Офіційно коаліційну угоду підписали 7 грудня.

Ангела Меркель не висувала свою кандидатуру на виборах, її партія ХДС після поразки обере у січні повністю нове керівництво.

​​Шольц став дев'ятим канцлером Німеччини і четвертим канцлером від Соціал-демократичної партії після Віллі Брандта, Гельмута Шмідта та Герхарда Шредера. 

Читайте також: Канцлер Шольц: все про новий уряд Німеччини та його співпрацю з Україною

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Теми: Німеччинавлада


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