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Pfizer і BioNTech сподіваються розробити вакцину проти штаму "Омікрон" до березня

Середа, 8 грудня 2021, 13:34
Pfizer і BioNTech сподіваються розробити вакцину проти штаму Омікрон до березня
Фото Getty Images

Компанії Pfizer Inc. та BioNTech SE очікують, що специфічна вакцина для штаму коронавірусу "Омікрон" з'явиться до березня 2022 року, а поки що відзначають, що третя доза вакцини "Comirnaty" може нейтралізувати вірус.

Джерело: пресреліз компаній

Деталі: Попередні лабораторні дослідження показують, що три дози вакцини Pfizer-BioNTech проти Covid-19 нейтралізують варіант "Омікрон" (B.1.1.529), тоді як дві дози захищають слабше.

Дані показують, що третя доза Comirnaty (BNT162b2) збільшує титри нейтралізуючих антитіл у 25 разів у порівнянні з двома дозами проти варіанту Омікрон (Omicron).

Двох доз цієї вакцини може бути недостатньо. для захисту від зараження варіантом "Омікрон", однак вони все ж таки можуть дати захист від важкого перебігу захворювання, оскільки 80% епітопів у спайковому білку, що розпізнається CD8 + Т-клітинами, не схильні до мутацій у варіанті "Омікрон".

Pfizer та BioNTech уважно стежать за реальною ефективністю вакцинації проти "Омікрону" у світі.

25 листопада компанії почали розробку вакцини проти штаму "Омікрон". Перші партії вакцини можуть бути зроблені і готові до постачання протягом 100 днів, але буде необхідний також дозвіл регулюючих органів.

Pfizer і BioNTech очікують, що специфічна вакцина для "Омікрону" буде доступна до березня у разі потреби – без впливу на заявлені раніше потужності в 4 мільярди доз вакцини на 2022 рік.

Компанії раніше ініціювали також клінічні випробування вакцин, специфічних для варіантів коронавірусу Alpha, Beta, Delta & Alpha / Delta Mix – і дані цих досліджень будуть надіслані до регулюючих органів у всьому світі, щоб прискорити процес адаптації вакцини.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміямедицина
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