Pfizer і BioNTech сподіваються розробити вакцину проти штаму "Омікрон" до березня

Компанії Pfizer Inc. та BioNTech SE очікують, що специфічна вакцина для штаму коронавірусу "Омікрон" з'явиться до березня 2022 року, а поки що відзначають, що третя доза вакцини "Comirnaty" може нейтралізувати вірус.

Джерело: пресреліз компаній

Деталі: Попередні лабораторні дослідження показують, що три дози вакцини Pfizer-BioNTech проти Covid-19 нейтралізують варіант "Омікрон" (B.1.1.529), тоді як дві дози захищають слабше.

Дані показують, що третя доза Comirnaty (BNT162b2) збільшує титри нейтралізуючих антитіл у 25 разів у порівнянні з двома дозами проти варіанту Омікрон (Omicron).

Двох доз цієї вакцини може бути недостатньо. для захисту від зараження варіантом "Омікрон", однак вони все ж таки можуть дати захист від важкого перебігу захворювання, оскільки 80% епітопів у спайковому білку, що розпізнається CD8 + Т-клітинами, не схильні до мутацій у варіанті "Омікрон".

Pfizer та BioNTech уважно стежать за реальною ефективністю вакцинації проти "Омікрону" у світі.

25 листопада компанії почали розробку вакцини проти штаму "Омікрон". Перші партії вакцини можуть бути зроблені і готові до постачання протягом 100 днів, але буде необхідний також дозвіл регулюючих органів.

Pfizer і BioNTech очікують, що специфічна вакцина для "Омікрону" буде доступна до березня у разі потреби – без впливу на заявлені раніше потужності в 4 мільярди доз вакцини на 2022 рік.

Компанії раніше ініціювали також клінічні випробування вакцин, специфічних для варіантів коронавірусу Alpha, Beta, Delta & Alpha / Delta Mix – і дані цих досліджень будуть надіслані до регулюючих органів у всьому світі, щоб прискорити процес адаптації вакцини.