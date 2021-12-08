Стратегічний центр при Мінкульті нарешті працює з грошима та у 2 кімнатах

З липня цього року новостворений Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури нарешті працює з фінансуванням та приміщенням.

Джерело: відповідь керівника центру Ігоря Солов’я на запит УП

Дослівно: "У 2021 році на створення та утримання Центру було передбачено 8,7 млн грн. У розпорядження Центру вони надійшли тільки з липня 2021 року. З них на зарплати було передбачено 2,8 мільйона, решта – на придбання обладнання та послуги/дослідження".

Деталі: Усього в центрі працює 9 людей, ще 6 залучені на проектних засадах.

Для роботи команди виділили дві кімнати у приміщенні державного агентства "Укрінформ" та дозволили за потреби користуватись пресцентром.

За словами Солов’я, за останні півроку центр вийшов на 20-25 власних інформаційно-аналітичних матеріалів щомісяця, частина яких базується на ексклюзивній інформації від держорганів.

Дослівно: "Ми довели Путіну чому "не лопне" українська ГТС. І нагадали, що переживати насправді варто за газопроводи російські, де аварії відбуваються постійно.

Центр навів вагомі аргументи, чому Україна мала право застосувати безпілотники "Байрактар" на Донбасі. Що обурило ворогів, які визнали, що українці обіграли їх в цій інформаційній битві.

Спростовували фейки про "розстріл мігрантів" та відбивали атаки на україно-натовські навчання".

Передісторія:

На початку червня "Українська правда" писала про роботу двох новостворених центрів в Україні – Центру протидії дезінформації при РНБО та згаданого вище Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті. На той момент жоден з центрів не мав фінансування та власного приміщення.

На початку вересня в обох центрів змінились керівники – голова центру при РНБО Поліна Лисенко пішла в декрет, а на місце Любові Цибульської прийшов Ігор Соловей. Як повідомив центр при РНБО у відповідь на запит УП, їм виділили фінансування 30 червня цього року – сумарно це понад мільйон гривень. Нині в центрі працює 34 людини. Команда збирається дистанційно по Zoom і Google Meet, а також може користуватись приміщеннями Офісу президента, ДАСУ та РНБО. На 2022 рік на роботу центру виділили 53 мільйони гривень.

Створення центру при Мінкульті є ініціативою міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, при РНБО – ініціативою президента.

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