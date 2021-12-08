Стратегічний центр при Мінкульті нарешті працює з грошима та у 2 кімнатах

З липня цього року новостворений Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури нарешті працює з фінансуванням та приміщенням.

Джерело: відповідь керівника центру Ігоря Солов’я на запит УП

Дослівно: "У 2021 році на створення та утримання Центру було передбачено 8,7 млн грн. У розпорядження Центру вони надійшли тільки з липня 2021 року. З них на зарплати було передбачено 2,8 мільйона, решта – на придбання обладнання та послуги/дослідження".

Деталі: Усього в центрі працює 9 людей, ще 6 залучені на проектних засадах.

Для роботи команди виділили дві кімнати у приміщенні державного агентства "Укрінформ" та дозволили за потреби користуватись пресцентром.

За словами Солов’я, за останні півроку центр вийшов на 20-25 власних інформаційно-аналітичних матеріалів щомісяця, частина яких базується на ексклюзивній інформації від держорганів.

Дослівно: "Ми довели Путіну чому "не лопне" українська ГТС. І нагадали, що переживати насправді варто за газопроводи російські, де аварії відбуваються постійно.

Центр навів вагомі аргументи, чому Україна мала право застосувати безпілотники "Байрактар" на Донбасі. Що обурило ворогів, які визнали, що українці обіграли їх в цій інформаційній битві.

Спростовували фейки про "розстріл мігрантів" та відбивали атаки на україно-натовські навчання".

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