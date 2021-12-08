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Хорватія офіційно підтримала вступ України до Євросоюзу

Середа, 8 грудня 2021, 15:12
Хорватія офіційно підтримала вступ України до Євросоюзу
фото: pixabay

Хорватія приєдналась до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві в середу.

"Ціную підтримку Загребом європейських та євроатлантичних прагнень України. Важливим є підписання сьогодні спільної декларації щодо підтримки європейської перспективи України", - сказав Зеленський.

За його словами, Хорватія є вже шостою державою Євросоюзу, з якою Україна уклала такий політичний документ.

Зеленський додав, що високо цінує підтримку хорватськими партнерами руху україни до НАТО.

Раніше п’ять країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Це Польща, країни Балтії і Словаччина. 

Читайте також: Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

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Теми: ХорватіяЄСУкраїна
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