Хорватія офіційно підтримала вступ України до Євросоюзу

Хорватія приєдналась до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві в середу.

"Ціную підтримку Загребом європейських та євроатлантичних прагнень України. Важливим є підписання сьогодні спільної декларації щодо підтримки європейської перспективи України", - сказав Зеленський.

За його словами, Хорватія є вже шостою державою Євросоюзу, з якою Україна уклала такий політичний документ.

Зеленський додав, що високо цінує підтримку хорватськими партнерами руху україни до НАТО.

Раніше п’ять країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Це Польща, країни Балтії і Словаччина.

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