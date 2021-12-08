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Путін ухилився від прямої відповіді, чи нападе Росія на Україну

Середа, 8 грудня 2021, 15:37
Путін ухилився від прямої відповіді, чи нападе Росія на Україну
Володимир Путін. фото пресслужби Кремля

Президент РФ Володимир Путін назвав провокаційним питання про те, чи збирається Росія нападати на Україну, зауваживши, що РФ, яка 8 років здійснює гібридну агресію проти України, – "миролюбна держава".

Джерело: Путін на пресконференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом 8 грудня, цитує російський "Інтерфакс" та РИА "Новости"

Пряма мова: "Це питання провокаційне. Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку, як я вже сказав, у середньостроковій та віддаленій перспективі. І ми це обговорюємо з нашими партнерами, з усіма нашими партнерами, включаючи вчорашнього мого співрозмовника, президента Сполучених Штатів Америки пана Байдена.

Звичайно, кожна країна має право обирати найбільш прийнятний для себе спосіб забезпечення безпеки. Але це має бути зроблено таким чином, щоб не порушувати інтереси інших сторін та не підривати безпеку інших країн, у цьому разі – Росії.

Ми виходимо з того, що при гарантуванні безпеки безпека має бути глобальною та поширюватися однаково на всіх. Тому це тема окремої розмови, і ми домовилися (з президентом США Джо Байденом) про те, що зробимо це предметно, обміняємося найближчим часом нашими міркуваннями щодо цього".

Деталі: Путін повторив також пропагандистську тезу: Росію непокоїть, що з прийняттям України в НАТО буде розміщення відповідних військових контингентів і загрозливої зброї, що не може не турбувати.

Він заявив, що Росія протягом тижня представить США свої пропозиції у сфері безпеки.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяПутінвійна
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