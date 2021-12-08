Ідеологом "Активних парків" президента є особистий фітнес-тренер Зеленського
Ідеологом і співавтором президентської програми "Активні парки" є особистий фітнес-тренер Володимира Зеленського – Вадим Данильченко.
Джерело: стаття УП Мільярд дерев, президентський університет і "Активні парки". Як виконують проєкти Зеленського
Деталі: Ідею "Активних парків" Данильченко виношував ще до перемоги Зеленського, а вже після неї в розмові з помічником Єрмака Сергієм Матієнком ідея трансформувалась у великий проєкт з тренуваннями за QR-кодами.
Встановлення нових майданчиків, так звану інфраструктурну сторону проєкту, координує Офіс президента. Кошти на їхнє будівництво виділяють через субвенцію з Мінфіну
Цьогоріч звели 600 таких майданчиків у 6 пілотних областях – Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Луганській, Донецькій і Полтавській. За даними джерела УП, наближеного до проєкту, на це пішло 420 мільйонів гривень, з них 350 з державного бюджету і 70 – з місцевих.
До кінця 2022 в Україні має з’явитись ще понад 9 тисяч таких парків.
Данильченко працює особистим фітнес-тренером Зеленського вже 6 років – ділиться, що перемога його "клієнта" на виборах на рівень навантажень нинішнього президента не вплинула аж ніяк. Щодня о 7 ранку перед роботою у президента тренування.
Пряма мова Дальниченка: "У нього (Зеленського – ред.) є чіткий графік. Він може і штангу 80 кілограмів лежачи підняти від грудей і спокійно підтягнутись 15 разів, і годину робити програму на велотренажері. А може і високоінтервальне тренування.
Я навіть скажу, що на міжнародних зустрічах йому казали, що він гарно виглядає, що в нього гарна фізична форма".
Передісторія:
- "Активні парки" є частиною більшої президентської програми "Здорова країна", яку Зеленський представив у червні цього року на одному з форумів "Україна 30". Вона також охоплює реформу шкільного харчування та фізкультури.
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