Ідеологом "Активних парків" президента є особистий фітнес-тренер Зеленського

Ідеологом і співавтором президентської програми "Активні парки" є особистий фітнес-тренер Володимира Зеленського – Вадим Данильченко.

Джерело: стаття УП Мільярд дерев, президентський університет і "Активні парки". Як виконують проєкти Зеленського

Деталі: Ідею "Активних парків" Данильченко виношував ще до перемоги Зеленського, а вже після неї в розмові з помічником Єрмака Сергієм Матієнком ідея трансформувалась у великий проєкт з тренуваннями за QR-кодами.

Встановлення нових майданчиків, так звану інфраструктурну сторону проєкту, координує Офіс президента. Кошти на їхнє будівництво виділяють через субвенцію з Мінфіну

Цьогоріч звели 600 таких майданчиків у 6 пілотних областях – Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Луганській, Донецькій і Полтавській. За даними джерела УП, наближеного до проєкту, на це пішло 420 мільйонів гривень, з них 350 з державного бюджету і 70 – з місцевих.

До кінця 2022 в Україні має з’явитись ще понад 9 тисяч таких парків.

Данильченко працює особистим фітнес-тренером Зеленського вже 6 років – ділиться, що перемога його "клієнта" на виборах на рівень навантажень нинішнього президента не вплинула аж ніяк. Щодня о 7 ранку перед роботою у президента тренування.

Пряма мова Дальниченка: "У нього (Зеленського – ред.) є чіткий графік. Він може і штангу 80 кілограмів лежачи підняти від грудей і спокійно підтягнутись 15 разів, і годину робити програму на велотренажері. А може і високоінтервальне тренування.

Я навіть скажу, що на міжнародних зустрічах йому казали, що він гарно виглядає, що в нього гарна фізична форма".

Передісторія:

"Активні парки" є частиною більшої президентської програми "Здорова країна", яку Зеленський представив у червні цього року на одному з форумів "Україна 30". Вона також охоплює реформу шкільного харчування та фізкультури.

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