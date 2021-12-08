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Більше тисячі власників фейкових ковід-сертифікатів прийшли по справжню вакцину в Ужгороді

Середа, 8 грудня 2021, 16:23
Більше тисячі власників фейкових ковід-сертифікатів прийшли по справжню вакцину в Ужгороді
Фото: Getty Images

В Ужгороді до центру анонімної вакцинації прийшли щепитися проти коронавірусу понад 1400 людей з підробленими COVID-сертифікатами.

Джерело: видання Zaxid.net з посиланням на заяву лікаря-інфекціоніста Віктора Петрова

Пряма мова: "За весь період роботи анонімного кабінету вакцинації до нас приходили цілі групи громадян. Загалом щеплення від ковіду отримали 1420 людей, які мали просто папери, які є підробленими. Ми переконали цих людей зробити все правильно, і зараз у них є і щеплення, і їхні дані внесені у систему. Із тих, хто до нас звернувся, були, зокрема, 202 медпрацівники, 107 держслужбовців, 370 освітян, 20 підприємців, 65 військових, а також 134 людини, які не робили щеплення через приналежність до певних релігійних громад. Ці всі люди мали підроблені папери і для медичної системи вони не були вакцинованими, хоча мали так званий сертифікат"

Деталі: У центрі повідомили, що у власників фейкових сертифікатів знаходили свідоцтва і білого, і жовтого кольору, і навіть угорські підроблені документи з неробочими QR-кодами.

Він додав, що лише 9 людей у своїй інформованій згоді вказали персональні дані, яких не було в системі. Тобто лише вони отримали щеплення анонімно. 

Більшість охочих отримати справжню вакцину боялися звертатися по справжню, вважаючи, що їхні дані вже внесені в електронні реєстри. Насправді їхні дані, за словами Петрова, не було внесено до реєстрів Міністерства охорони здоров’я.

Передісторія: 

  • 17 листопада почав свою роботу анонімний центр вакцинації. Ініціативу запровадили для осіб, які купили фейкові сертифікати або не хочуть розголошувати про свою вакцинацію з релігійних чи сімейних причин. Відвідувачі могли сказати будь-який псевдонім працівникам центру, щоби не боятися покарання за придбання фейкових документів.
  • 18 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розкритикував ініціативу, назвавши її "фейком". Він пояснив, що в Україні є амністія для осіб, які придбали підроблений COVID-сертифікат, але вона не анонімна.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвакцинаціяУжгородЗакарпаттяCovid-2019
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