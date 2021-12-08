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У "Київавтодор" прийшли з обшуками через розкрадання на прибиральних машинах

Середа, 8 грудня 2021, 17:23

Слідчі Солом’янського управління поліції ГУНП проводять обшук в приміщенні Комунальної корпорації "Київавтодор" у рамках провадження щодо розкрадання бюджетних коштів.

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури

Дослівно: "…проводяться обшуки в приміщенні Комунальній корпорації "Київавтодор" у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю підмітально-прибиральних машин (ч. 5 ст. 191 КК України)".

Згідно з матеріалами слідства, в 2020 році за результатами публічних закупівель Комунальною корпорацією "Київавтодор" укладено договір на поставку 12 підмітально-прибиральних машин на загальну суму близько 32 млн грн (тобто 2,6 млн грн за одиницю).

При цьому до митного оформлення транспортні засоби були задекларовані з вартістю 1,2 млн грн за одиницю. Зазначені дії можуть свідчити про можливе вчинення кримінального правопорушення, а саме розкрадання коштів міського бюджету".

Деталі: Обшуки проходять в офісних приміщеннях "Київавтодору", фірми-постачальника, а також за місцями проживання фігурантів провадження. Слідчі шукають первинні фінансові документи щодо здійснених закупівель.

Українська правда
Теми: Київобшуки


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