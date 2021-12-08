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У Києві перевіряють сховища та укриття на випадок надзвичайної ситуації

Середа, 8 грудня 2021, 16:46
У Києві перевіряють сховища та укриття на випадок надзвичайної ситуації
усі фото ДСНС

У столиці створили комісію з перевірки споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів та сховищ, яка 8 грудня почала роботу.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що на тлі російської загрози почастішали звернення людей, ЗМІ до КМДА щодо того, аби побувати на одній з перевірок санітарно-технічного стану та комплектування таких споруд.

8 грудня було організовано перевірку у Голосіївському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці саме таких укриттів, їх технічного стану, наявності вказівних табличок, інформаційних табличок з номерами телефонів відповідальних осіб та відповідність місць розташування об’єктів з інтерактивною картою Google.

При огляді захисних споруд найбільшу увагу приділили перевірці: входів і виходів; системі вентиляції; системі водопостачання; каналізації і опаленню, системам зв’язку і оповіщення; інженерним мережам та будівельним конструкціям.

Рятувальники зазначають, що у Києві наразі є сховищ та протирадіаційних укриттів - 514 одиниць, а споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів - більше 5 тисяч одиниць, які можуть вмістити одночасно майже 3 мільйони людей.

КМДА та рятувальники обіцяють надалі проводити такі перевірки.

 
 
 

Українська правда

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Теми: КиївДСНС
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