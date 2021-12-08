Лісагентство обіцяє висадити мільярд дерев Зеленського, поки є 6%

У Держлісагентстві вважають, що висадити мільярд нових дерев за три роки в межах президентської програми "Зелена країна" – цілком реально. Нині план виконаний на 6%.

Джерело: стаття УП Мільярд дерев, президентський університет і "Активні парки". Як виконують проєкти Зеленського

Деталі: Ще на рівні ідеї "Зелена країна" отримала чи не найбільшу порцію критики від українського фейсбуку, всеможливих політологів та екологів.

Насправді у Держлісагентстві, яке опікується 70% лісів Україні та є головним виконавцем цієї програми, пояснюють – цифра в один мільярд цілком реальна.

Щороку їхні підприємства висаджують до 200 мільйонів дерев. Президентське "замовлення" просто збільшує їхній річний обсяг роботи на 50-70%. Так у 2022 лісгоспам треба посадити 300 мільйонів дерев, у 2023 – 330, у 2024 – 340.

Виконання плану по "Зеленій країні" лише на 6% у Держлісагентстві пояснюють тим, що в межах програми відбулась тільки перша висадка – осіння. Осіння висадка охоплює лише 10% річного плану, інші 90% припадають на весну.

Перша масштабна висадка "Зеленої країни" має пройти весною 2022 року.

Ліси в межах "Зеленої країни" висаджують здебільшого з сіянців – одно-дворічних рослин, висотою з типову кімнатну рослину. Іноді також використовують саджанці.

Коштів на президентську програму з бюджету не виділяли.

Пряма мова голови Держлісагентства Юрія Болоховця: "Це майже на третину більше навантаження: ми маємо знайти площі, фінансові та людські ресурси, щоб це зробити. У незалежній Україні проєкту такого масштабу не було, але в післявоєнні роки такі висадки проводили. Так що це посильні цифри".

Читайте також: Мільярд дерев, президентський університет і "Активні парки". Як виконують проєкти Зеленського