Чоловік, який назвався помічником депутата, побився з охоронцем Олександрівської лікарні

Відвідувач Олександрівської клінічної лікарні у Києві побився із охоронцем закладу через конфлікт на стоянці.

Джерело: Київ оперативний, повідомлення Олександрівської клінічної лікарні Києва

Дослівно: "6 грудня на в’їзді до території КНП "Олександрівська клінічна лікарня" стався інцидент, під час якого постраждав охоронець закладу.

Так, близько 9:30 охоронець при в’їзді на територію лікарні зупинив автомобіль із д/н АА 5222 ІІ. На прохання охоронця повідомити про тривалість перебування авто на території закладу водій відповів, що не знає точного часу перебування, та додав: "Можливо, і цілий день". На це охоронець запропонував водію залишити авто на спеціально відведеному парко-майданчику, що розташований поряд із постом охорони.

Така відповідь обурила водія – і він почав усіляко ображати охоронника, погрожувати тим, що він є помічником депутата, та вимагати пропустити його авто. Отримавши повторну відмову, водій вийшов зі свого авто, схопився за металевий стілець, який стояв поруч, та кинув його в охоронця. У подальшому водій наніс удари охороннику в область паху та в голову. З метою самооборони охоронець застосував слізогінний газ, що ще більше обурило водія, та він знову вдарив охоронця".

Деталі: У закладі повідомили, що наразі є свідки, які готові дати показання працівникам поліції. Водночас в мережі є відео із частиною інциденту.

В лікарні заявили, що це відео не є повним та "не може дати об’єктивного уявлення про ситуацію, адже воно починається саме з того моменту, коли обурений охоронець намагається захиститися та відреагувати на спровоковану ситуацію".

Водій, як кажуть у лікарні, звернувся до адміністрації лікарні та заявив, що потребує медичної допомоги. У супроводі представника лікарні водія оглянув лікар-офтальмолог, також було зроблено рентген кисті.

Від решти запропонованих медичних послуг водій відмовився, заявили в лікарні.

Охоронець закладу перебуває на лікуванні через важкість стану та у зв’язку з численними забоями м’яких тканин та внутрішніх оганів.