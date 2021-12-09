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Байден про розміщення військ США в Україні у разі вторгнення РФ: “Не розглядається”

Четвер, 9 грудня 2021, 00:48
Байден про розміщення військ США в Україні у разі вторгнення РФ: “Не розглядається”
Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що розміщення американських військ на території України для запобігання потенційному вторгненню Росії "не розглядається".

Джерело: Байден, якого цитують Reuters та BBC

Деталі: Байден сказав, що Штати мають моральне та юридичне зобов'язання захищати союзників по НАТО у разі нападу, але це зобов'язання не поширюється на Україну.

Пряма мова: "Залежатиме від того, що робитимуть і інші країни НАТО... Але ідея, що Сполучені Штати збираються в односторонньому порядку використати силу для протидії вторгненню Росії в Україну, зараз… не актуальна".

Що передувало: ЗМІ повідомляли, що США готові направити підкріплення на східний фланг НАТО, якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну, а також запровадять нові серйозні економічні заходи проти Москви.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяБайден
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