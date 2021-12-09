Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден про розміщення військ США в Україні у разі вторгнення РФ: “Не розглядається”

Четвер, 9 грудня 2021, 01:48
Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що розміщення американських військ на території України для запобігання потенційному вторгненню Росії "не розглядається".

Джерело: Байден, якого цитують Reuters та BBC

Деталі: Байден сказав, що Штати мають моральне та юридичне зобов'язання захищати союзників по НАТО у разі нападу, але це зобов'язання не поширюється на Україну.

Пряма мова: "Залежатиме від того, що робитимуть і інші країни НАТО... Але ідея, що Сполучені Штати збираються в односторонньому порядку використати силу для протидії вторгненню Росії в Україну, зараз… не актуальна".

Що передувало: ЗМІ повідомляли, що США готові направити підкріплення на східний фланг НАТО, якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну, а також запровадять нові серйозні економічні заходи проти Москви.

Теми: СШАРосіяБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 13 грудня: звільнення заступника глави МВС, Лукашенко про союз з Росією

Джонсон поговорив з Путіним про Україну, той зажадав переговорів про НАТО

Ще дві області виходять з "червоної" зони ковід-небезпеки

відеоЛукашенко натякнув, що створить із Путіним новий "Радянський Союз"

Разумков відкрив сайт і закликав долучатися до "його команди"

Журнал Time назвав Маска "людиною року"

Усі новини...
США
До України цього тижня надійде останній транш військової допомоги від США
У проєкті оборонного бюджету США немає санкцій проти "Північного потоку-2", але є $300 млн для України
Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО
Останні новини
21:36
Дві петиції про скасування "примусової" вакцинації набрали необхідну кількість підписів
21:08
США можуть збільшити військову присутність на східному фланзі НАТО
20:54
КМДА дозволила Алієву побудувати ТРЦ на місці книжкового ринку на Петрівці
20:47
Новини 13 грудня: звільнення заступника глави МВС, Лукашенко про союз з Росією
20:31
Кулеба вперше поспілкувався з новою главою МЗС Німеччини: обговорили Донбас і "Північний потік-2"
20:30
Смертельне ДТП у Харкові: неповнолітній водій "Інфініті" втричі перевищив дозволену швидкість 
20:05
Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися
20:01
Боррель: ЄС готовий до економічних санкцій у випадку посилення агресії Росії
19:44
Росіянина із санкційного списку РНБО засудили до 6 місяців арешту
19:15
Джонсон поговорив з Путіним про Україну, той зажадав переговорів про НАТО
Усі новини...