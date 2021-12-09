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12 376 хворих і 465 померлих від Covid за добу зареєстрували в Україні

Четвер, 9 грудня 2021, 07:25
12 376 хворих і 465 померлих від Covid за добу зареєстрували в Україні
Динаміка захворюваності та смертності від Covid в Україні, дашборд УП

8 грудня в Україні зафіксували 12 376 випадків захворювання на Covid-19, померли за минулу добу 465 хворих із коронавірусом, госпіталізували 2 449 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Одужали в цю середу 24 547 осіб.

Серед нових хворих 1 078 дітей і 194 медпрацівники.

Найбільше хворих у цю середу діагностували в Одеській області (1232) та в Києві (1198), у Львівській (745) та Житомирській (640), у Донецькій (574) та Запорізькій (570) областях.

Випадків смерті від коронавірусу найбільше зареєстрували минулої доби у Запорізькій (51), Дніпропетровській (50) та Харківській (36) областях, у Донецькій області (34) та в Києві (33).

Зараз на Covid хворіють 308 486 жителів країни.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 532 357 осіб, із них одужали 3 133 970 осіб, померла 89 901 особа.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяздоров'яМОЗ
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