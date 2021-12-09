МОЗ: Понад 26 мільйонів щеплень проти Covid зроблено в Україні

У вівторок 8 грудня в Україні 178 796 людей було щеплено проти Covid-19: першу дозу вакцини отримали 69 267 людей, другу дозу – 109 529 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "Понад 26 млн щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні!".

Деталі: Загалом із 24 лютого проведено 26 126 460 щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 974 700 людей.

Першу дозу ввакцини отримали 13 974 698 людей, повністю імунізовані двома дозами – 12 151 762 людини.