Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Франція попередила Росію про "масштабні наслідки" за нову агресію проти України

Четвер, 9 грудня 2021, 08:01

У Міністерстві закордонних справ Франції наголосили, що на Росію чекають "стратегічні й масштабні наслідки", якщо вона вдасться до нової агресії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це сказала речниця МЗС на брифінгу 8 грудня. 

Запитання журналіста було про те, чи, на думку Франції, варто використати добудований російський газопровід "Північний потік-2" як важіль тиску на Росію, щоб стримати її від вторгнення в Україну.

Речниця не дала прямої відповіді щодо ПП2, але відповіла, що Франція приєдналася до попередження Заходу до Росії про масштабні наслідки за потенційну агресію. 

"Як йшлося в обговоренні цього питання лідерами держав та урядів формату Quint (США та найбільші держави Європи - Франція, Німеччина, Італія, Британія), ми дуже пильно стежимо за розвитком ситуації довкола України. Лідери держав та урядів висловили рішуче переконання, що суверенітет мє поважатися. Росії були передані жорсткі повідомлення про те, що наслідки за нові посягання на територіальну цілісність України будуть стратегічними й масштабними", - відповіла представниця МЗС.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

Про переговори президентів США та РФ, головною темою яких була Україна, читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяРосіяУкраїнавійнаміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: