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У Херсоні відмовились перейменувати вулицю Московську

Четвер, 9 грудня 2021, 08:41
У Херсоні відмовились перейменувати вулицю Московську
Фото з Facebook Херсонської міськради

Мешканці Херсона виступили проти перейменування вулиці Московської на честь родини Фальц-Фейнів – великих землевласників колишньої Таврійської губернії та засновників заповідника "Асканія-Нова".

Джерело: Херсонська міська рада у Facebook за підсумками засідання комісії з перейменувань

Дослівно міськрада: "Загалом участь в громадському обговоренні та наданні пропозицій взяли 363 херсонця, з яких 120 виступили "за", 213 "проти" та 30 чоловік утримались. Тому вулиця Московська поки що лишається зі старою назвою".

Деталі: Зазначається, що громадські обговорення щодо перейменування вулиці Московської на вулицю імені родини Фальц-Фейнів відбулися ще у вересні. Тоді участь в обговоренні взяли 65 осіб (13 підтримали, 22 висловились проти).

Потім до 8 листопада херсонці ще могли надіслати власні пропозиції щодо цього питання.

За цей час на ім’я міського голови Ігоря Колихаєва та комісії надійшло 8 листів (7 – від громадських організацій з підтримкою перейменування та 1 колективне звернення від мешканців вулиці Московської, які виступили проти).

Таким чином, вулиця поки носитиме стару назву.

Водночас у міськраді наголосили, що містяни мають право знову ініціювати процес перейменування.

Для довідки: Фальц-Фейни були підприємцями, володіли землями на півдні, розводили овець і коней. Після жовтневого перевороту 1917 року родина емігрувала до Німеччини. Фрідріх Фальц-Фейн заснував заповідник "Асканія-Нова" (1883), який приваблює туристів на Херсонщину

Українська правда

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Теми: Херсонмісцева владаХерсонська область
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