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У Києві за добу понад тисяча хворих на Covid і 33 смерті

Четвер, 9 грудня 2021, 10:48
Фото КМДА

За добу 8 грудня у столиці зареєстрували 1 198 нових випадків коронавірусу, 33 людини померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 198 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 33 летальних випадки від вірусу, 1 831 подолали коронавірус".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (204), Солом‘янському (176) та в Дарницькому (153) районах.

Серед нових хворих 74 дитини – 39 дівчаток від 6 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 76 хворих на коронавірус та 135 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці зареєстрували 309 999 хворих на ковід, 7 795 людей померли, 274 068 подолали вірус.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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