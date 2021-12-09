Тимчасова повірена США закликає Київ обрати керівника САП до кінця року

Конкурс із обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури слід завершити в Україні до кінця поточного року, вважає тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Джерело: Квін у четвер у Києві під час конференції "Сім років антикорупційної реформи", цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "САП відіграє критично важливу роль у притягненні до відповідальності корупціонерів, має вплив на всі антикорупційні справи в Україні. Зважаючи на важливість незалежності САП, ми раді просуванню у процесі відбору нового спеціального антикорупційного прокурора, яке відбулося після значних затримок...

Ми закликаємо негайно завершити процес призначення нового керівника САП. Ми хотіли б, щоб до 2022 року цей процес було завершено".

Деталі: За словами Квін, США підтримують роботу України у побудові антикорупційної інфраструктури, беручи активну участь у її створенні, і продовжать допомагати у цьому напрямку.

"Нова антикорупційна архітектура змінила Україну. Ми бачимо, що громадянське суспільство та ті, хто при владі бореться з корупцією, отримали нові інструменти", - додала вона.

Квін висловила сподівання, що Україна найближчим часом ухвалить нову антикорупційну стратегію.