У Польщі поліція після погоні затримала українця, що перевозив 9 "мігрантів Лукашенка"

У Польщі поліція у прикордонному з Білоруссю Підляському воєводстві затримала 35-річного громадянина України, який перевозив у своєму автомобілі 9 мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Поліцейські скомандували автомобілю Mazda зупинитися для перевірки, але водій замість того натиснув на газ і спробував втекти. Його наздогнали та заарештували в селі Трещутки неподалік від Більськ-Підляського, приблизно за 40 км від кордону з Білоруссю. У салоні машини виявились дев’ять громадян Іраку, які перед тим незаконно перетнули кордон.

Прикордонники окремо повідомили про затримання водія-сирійця, який перевозив п'ятьох громадян Іраку.

З початку спровокованої Александром Лукашенком штучної міграційної кризи у Польщі затримали 330 водіїв, які перевозили нелегальних мігрантів, а в їхніх автомобілях виявили загалом близько 1400 пасажирів.

Нагадаємо, після останнього найбільшого загострення в середині листопада, коли до польського кордону підійшла група з кількох тисяч мігрантів, напруга спала, мігрантів білоруська влада розселила у приміщенні логістичного центру неподалік.

Проте у Польщі і далі щодня повідомляють про чергові спроби мігрантів прорватися через кордон більшими чи меншими групами, а також регулярно затримують водіїв, що допомагають тим, які все ж потрапили в країну, продовжити подорож вглиб ЄС. Серед них неодноразово бували громадяни України, також громадяни Польщі і низки інших країн.

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