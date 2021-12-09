Суд призупинив розширення меж Коцюбинського за рахунок Біличанського лісу

7 грудня Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію рішення Бучанської райради, яка 20 жовтня 2021 року змінила межі селища Коцюбинське і збільшила його площу за рахунок столичного Біличанського лісу з 87 га до майже 3 000 га.

Джерело: рух "Чесно" з посиланням на ухвалу судді Окружного адміністративного суду Києва Ігоря Качура

Дослівно ухвала суду: "Заборонити Бучанській районній раді, Коцюбинській селищній раді, Київській обласній раді, Держгеокадастру, її структурним підрозділам та посадовим особам, а також будь-яким іншим особам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності та господарювання вчиняти дії, спрямовані на внесення відомостей (змін) до Державного земельного кадастру на підставі проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища Коцюбинське Київської області, розробленого ДП "НДПІ містобудування".

Деталі: Ця ухвала про забезпечення позову діятиме до 7 березня 2022 року.

Позовну заяву подала Київська міська рада, відповідачем є Бучанська районна рада, а третіми сторонами – Київська обласна рада та Коцюбинська селищні ради.

Київрада, коли звернулася до суду з проханням забезпечити позов, обґрунтувала свої вимоги тим, що Бучанська райрада перебрала на себе повноваження Верховної Ради України щодо встановлення меж міста Києва навколо смт Коцюбинське.

У 2008 році депутати Коцюбинської та Гостомельської селищних рад "роздерибанили" ділянки Біличанського лісу. Землю роздали депутатам, їхнім родичам та підставним особам. Журналістські розслідування довели, що за цим стоїть команда забудовника і ексмера Ірпеня Володимира Карплюка та члени ВО "Батьківщина".

У 2014 році, згідно з президентським указом, Біличанський ліс отримав природоохоронний статус нацпарку. У березні 2021 року межі нацпарку нанесли на державну кадастрову карту.

Однак під час затвердження Схеми перспективного планування обласна рада включила територію Біличанського лісу до складу області. Цей проєкт рішення готувала Київська обласна державна адміністрація.

20 жовтня Бучанська районна рада, спираючись на рішення облради, затвердила нові межі селища Коцюбинське.

21 жовтня Київрада та міський голова Віталій Кличко звернулися до правоохоронців через зазіхання на Біличанський ліс та подали позови до суду, аби скасувати рішення облради і райради.

11 листопада на засіданні профільного підкомітету Верховної Ради заступник голови фракції "Слуга народу" нардеп Андрій Мотовиловець заявив, що депутати зі "Слуги народу", "Європейської солідарності" та групи "За майбутнє" готові дати голоси для того, щоб змінити Схему перспективного планування Київщини.

Однак 24 листопада на сесії обласної ради для зміни Схеми планування не вистачило 6 голосів: їх не дали "слуги народу" через групу нардепа Олександра Дубінського.

Рух "Чесно" вимагав відкликати депутатів Бучанської райради, які підтримали рішення про розширення меж смт Коцюбинське, а також депутатів облради, які не підтримали зміну Схеми перспективного планування Київщини. Рух просить обласну раду повторно її розглянути.

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