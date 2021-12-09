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Глава посольства США анонсувала санкції проти корупціонерів з України

Четвер, 9 грудня 2021, 12:53
Крістіна Квін. Фото ua.usembassy.gov

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін анонсувала запровадження санкцій США проти українських корупціонерів.

Про це вона сказала на конференції "Сім років антикорупційної реформи" у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "РБК-Україна".

"Адміністрація Байдена включила боротьбу з корупцією в теми саміту, який почнеться сьогодні, і Україна теж бере участь в цьому саміті", – сказала Квін, маючи на увазі саміт на підтримку демократії.

"Я також хотіла б сказати, що сьогодні о 17:30 поглянете, дуже важливе оголошення буде. У ньому йтиметься про санкції США, які показують рішучість притягувати до відповідальності корумпованих осіб. Ви, напевно, когось із цього списку впізнаєте", – зазначила вона.

9 грудня, у Міжнародний день боротьби з корупцією, США проведуть саміт за демократію, до участі у ньому запрошено і Україну.

Напередодні cаміту адміністрація президента США опублікувала амбітну стратегію протидії корупції, яка матиме значний вплив як на зовнішню політику США, так і на відносини з Україною.

Теми: СШАУкраїнакорупція


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