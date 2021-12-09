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У Грузії почався суд над Саакашвілі щодо таємного перетину кордону

Четвер, 9 грудня 2021, 12:16
У Грузії почався суд над Саакашвілі щодо таємного перетину кордону
СААКАШВІЛІ, ФОТО З ФЕЙСБУК

У Тбіліському міському суді починається процес щодо незаконного перетину кордону Грузії колишнього президента країни, громадянина України Михеїла Саакашвілі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Interpressnews. 

Початок засідання призначили на 12:00 9 грудня. Саакашвілі напередодні оприлюднив заяву, що скоріш за все не буде присутній у залі через стан здоров’я.

Прокурор Леван Вепхадзе у спілкуванні зі ЗМІ заявив, що на засіданні сторона звинувачення надасть докази і вважає їх переконливими.

"Звинувачуваний Михеїл Саакашвілі офіційно не в’їхав через державний кордон і перебуває у Грузії. В результаті слідчо-оперативних дій встановлено, у тому числі, хто йому допомагав на території України. Це колишній топ-посадовець з силової структури попередньої влади", - сказав Вепхадзе.  

Нагадаємо, Михеїла Саакашвілі затримали невдовзі після його таємного приїзду до Грузії перед місцевими виборами 2 жовтня. Він оголосив голодування, називаючи усі справи проти себе політичними, та голодував 50 днів, до переведення у військовий госпіталь в Горі.

МВС 1 жовтня через незаконний перетин кордону Саакашвілі почали розслідування. У рамках справи звинувачення оголосили ще 4 особам.

"Українська правда" у Threads

Теми: судСаакашвіліГрузія
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