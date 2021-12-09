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В Україні очікується дощ та мокрий сніг, не за горами похолодання

Четвер, 9 грудня 2021, 15:09
фото Ельдара Сарахмана, УП

В Україні очікується незначне потепління, подекуди і мокрий сніг, чергове похолодання буде з понеділка.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: 10 грудня в Україні без істотних опадів, лише у західній частині вдень дощ та мокрий сніг; вночі місцями туман, у західних та місцями у північних областях ожеледиця, на дорогах ожеледь.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у північних, центральних та південних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, у південних областях та в Криму 10-15° тепла; у західних областях уночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві у п'ятницю без істотних опадів; вночі туман, місцями ожеледиця; вітер південно-східний, 7-12 м/с, удень поривчастий; температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла.

11 грудня в Україні дощ, на заході мокрий сніг, у східній частині, вдень та в більшості західних областей без опадів.

Температура у західних областях вночі та вдень близько 0° (вночі у Карпатах 1-6° морозу, вдень на Закарпатті 1-6° тепла); на решті території вночі та вдень 4-9° тепла (вночі у східних областях 0-5° тепла, вдень у південній частині 9-14°).

У західних областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с.

У столиці в суботу часом дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15 м/с. Температура вночі та вдень 6-8° тепла.

Пряма мова Діденко: "Вихідні в Україні будуть теплими (крім західних областей), а на Андрія, 13 грудня, прискаче до України чергове похолодання".

Теми: погода


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