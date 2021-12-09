Зеленський розповів президенту УЄФА, що Україна хоче прийняти матч Суперкубка

Україна зацікавлена у проведенні Суперкубка УЄФА у 2024 або 2025 році.

Джерело: президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Спілки європейських футбольних асоціацій Александером Чеферіном, цитує Офіс президента

Деталі: Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у проведенні Суперкубка УЄФА у 2024 або 2025 році.

Також Українська асоціація футболу розглядає можливість подачі заявок на проведення чемпіонату Європи з футболу серед жінок у 2025 році, чоловічого чемпіонату Європи з пляжного футболу, чемпіонату Європи U-21, чемпіонату Європи U-17, чемпіонату Європи з футзалу, фіналу Ліги конференцій УЄФА.

За словами глави держави, Україна прагне проводити різні змагання під егідою УЄФА та інших спортивних організацій, але водночас дбає про те, щоб спорт був привабливим і доступним для кожного громадянина.

Пряма мова: "Україна разом з Польщею успішно провела фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року та на високому рівні прийняла фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА у 2018 році. Наша країна має доволі багаті традиції у проведенні на високому рівні світових та європейських чемпіонатів з олімпійських видів спорту".