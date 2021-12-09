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В МЗС Росії заговорили про нову Карибську кризу через напругу з США

Четвер, 9 грудня 2021, 16:55
Голова МЗС РФ Сергій Лавров, фото Getty Images

В Росії заговорили про ризик повторення сценарію Карибської кризи у зв'язку з поточною напруженістю між Росією та США на тлі російського нарощення військ навколо України.  

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку журналістам в четвер висловив заступник глави МЗС РФ Сергєя Рябков, його цитує російське агентство "Интерфакс".

"Ви знаєте, може до цього дійти цілком. Якщо все триватиме так, як відбувається, цілком можна за логікою розвитку подій раптом прокинутися і побачити себе в чомусь схожому", - сказав Рябков журналістам.

За його словами, це буде "провал дипломатії та зовнішньої політики". "Але час ще є", - додав заступник глави МЗС Росії.

Рябков повторив тезу російського президента Путіна, що Росії потрібні правові гарантії безпеки, і ситуація для Москви погіршилася через дії НАТО.

Примітно, що Рябков вже висловлював побоювання через "нову Карибську кризу" в червні 2019 року. Це відбувалось після того, як США, а згодом Росія вийшли з договору про ДРСМД, за яким СРСР і Росія як його правонаступниця та США зобов'язалися знищити і не розробляти та не розгортати нові ракети середньої і малої дальності. 

Нагадаємо, безпековий радник Байдена Джейк Салліван раніше запевнив, що Байден не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, та наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси.

Втім, Байден планує переговори за участі союзників та РФ через її претензії до розширення НАТО.

Більше на цю тему читайте у статті: Кілька днів на роздуми для Путіна: деталі домовленості президентів США та РФ, або дивіться у відеоформаті на youtube-каналі ЄвроПравди у роликах "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".

Теми: РосіяСША


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