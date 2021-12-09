Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Італійський суд остаточно виправдав нацгвардійця Марківа

Четвер, 9 грудня 2021, 17:46
фото: ФБ Артема Шевченка

Верховний касаційний суд Італії повністю виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише активіст української громади в Італії Олесь Городецький.

"У справі Марківа поставлена крапка. Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі. Ура!",- пише він на своїй сторінці у facebook.

Нагадаємо, нацгвардійця Віталія Марківа затримали в Італії влітку 2017 року. Його звинуватили у причетності до смерті 2014 році року під час бойових дій у Слов'янську італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі.

У липні 2019 року суд міста Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення. Однак у листопаді 2020 року апеляційний суд в Мілані повністю виправдав його.

Разом із тим сторона обвинувачення подала касацію, скориставшись пунктом судового рішення, в якому стверджується, що  причиною смерті Рокеллі був обстріл з українського боку.

Рішення також прокоментував колишній очільник МВС Арсен Аваков. 

Теми: ІталіясудНацгвардіяУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Дві петиції про скасування "примусової" вакцинації набрали необхідну кількість підписів

Новини 13 грудня: звільнення заступника глави МВС, Лукашенко про союз з Росією

Смертельне ДТП у Харкові: неповнолітній водій "Інфініті" втричі перевищив дозволену швидкість 

Джонсон поговорив з Путіним про Україну, той зажадав переговорів про НАТО

Ще дві області виходять з "червоної" зони ковід-небезпеки

відеоЛукашенко натякнув, що створить із Путіним новий "Радянський Союз"

Усі новини...
Італія
В Італії почали діяти нові обмеження для невакцинованих від коронавірусу
В Італії через тиждень можуть поставити крапку у справі нацгвардійця Марківа
Італія схвалила ковід-вакцинацію дітей з 5 років
Останні новини
23:15
фотоКористувачі скаржаться на збої в роботі "Дії"
22:26
Кулеба зустрівся з американською дипломаткою, яка далі їде на перемовини до Москви
21:36
Дві петиції про скасування "примусової" вакцинації набрали необхідну кількість підписів
21:08
США можуть збільшити військову присутність на східному фланзі НАТО
20:54
КМДА дозволила Алієву побудувати ТРЦ на місці книжкового ринку на Петрівці
20:47
Новини 13 грудня: звільнення заступника глави МВС, Лукашенко про союз з Росією
20:31
Кулеба вперше поспілкувався з новою главою МЗС Німеччини: обговорили Донбас і "Північний потік-2"
20:30
Смертельне ДТП у Харкові: неповнолітній водій "Інфініті" втричі перевищив дозволену швидкість 
20:05
Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися
20:01
Боррель: ЄС готовий до економічних санкцій у випадку посилення агресії Росії
Усі новини...