Офіс генпрокурора поза конкурсом замовив антикорупційний форум декоратору "Кварталу 95"

Офіс генерального прокурора без конкурсу замовив організацію Міжнародного антикорупційного форуму у ФОПа, який був зареєстрований 3 місяці тому і раніше працював з "Кварталом 95".

Джерело: сайт держзакупівель Prozorro

Деталі: Заступник генпрокурора Роман Говда 30 листопада підписав два договори із ФОП Олійником Віталієм Петровичем.

При цьому обидва документи стосуються аналогічних послуг: оформлення й матеріального забезпечення зал у КВЦ "Парковий", де проводили форум.

Загальна ціна за послуги Олійника склала 399,9 тисяч. Відкритий тендер не проводили.

Послуги, замовлені в Олійника за першим договором

Послуги, замовлені в Олійника за другим договором

Мешканець міста Бровари Віталій Олійник зареєструвався як фізична особа підприємець лише у вересні 2021 року. Раніше він не вигравав жодних державних тендерів.

Водночас, згідно з даними спеціалізованих програм, номер телефону Олійника неодноразово підписували з позначками, які можуть свідчити про співпрацю зі студією "Квартал 95", яка раніше належала президенту Володимиру Зеленському.

Зокрема, чоловіка позначали як "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха" тощо.

Віталій Олійник Фото: соцмережі

"Українська правда" звернулась до Олійника по коментар із запитанням: "Враховуючи, що ви співпрацювали з "Кварталом 95", чи домовлялись ви неофіційно з кимось з влади про закупівлю?". Чоловік відповів, що не домовлявся, і не заперечив свою співпрацю з проектом президента.

Доповнено: В Офісі генпрокурора УП відповіли, що уклали договори без проведення закупівлі через "стислі терміни підготовки заходу". Також у відомстві стверджують, що предмети договорів не були аналогічними.

При цьому в ОГП не відповіли на запитання, за яким критерієм було обрано саме Олійника.

Доповнено: Пізніше у "Кварталі 95" заявили, що Олійник працює у компанії зі сфери дизайну та підготовки декорацій під керівництвом Володимира Кошового (раніше у новині УП було пов'язано це ім'я з актором "Квартал 95" Євгеном Кошовим).

У комедійній студії запевнили, що співробітники компанії Кошового до їхнього штату ніколи не входили. Однак не повідомили, чи працював Олійник з іхніми проектами.

Читайте також: Команда Венедіктової: вічні прокурори, привиди минулого і Піскун