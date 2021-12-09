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США запровадили санкції проти ексглави КС Тупицького з дружиною

Четвер, 9 грудня 2021, 18:12
фото: КС

Державний департамент США запровадив санкції проти колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Про це йдеться у заяві Держдепу, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

Тупицького внесено до санкційного списку "за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабара під час роботи в українській судовій системі". Під санкції також потрапила і дружина судді Ольга Тупицька.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило нові санкції проти колишнього заступника глави адміністрації президента України часів Януковича Андрія Портнова.

Санкції запроваджені в рамках так званого "закону Магнітського", який передбачає покарання для людей, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини.

Теми: ТупицькийсанкціїСША


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