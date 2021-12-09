США запровадили санкції проти ексглави КС Тупицького з дружиною
Четвер, 9 грудня 2021, 17:12
Державний департамент США запровадив санкції проти колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького.
Про це йдеться у заяві Держдепу, яка є у розпорядженні "Європейської правди".
Тупицького внесено до санкційного списку "за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабара під час роботи в українській судовій системі". Під санкції також потрапила і дружина судді Ольга Тупицька.
Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило нові санкції проти колишнього заступника глави адміністрації президента України часів Януковича Андрія Портнова.
Санкції запроваджені в рамках так званого "закону Магнітського", який передбачає покарання для людей, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини.