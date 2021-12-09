На Чернігівщині стався землетрус

Землетрус магнітудою 3,4 бала зафіксували у Чернігівській області.

Джерело: повідомлення Головного центру спеціального контролю

Дослівно: "Епіцентр землетрусу знаходиться в Корюківському районі Чернігівської області, на північ від смт. Холми , на глибині 10 км".

Деталі: Такий землетрус відноситься до ледве відчутних.

Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Передісторія: