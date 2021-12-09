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На Чернігівщині стався землетрус

Четвер, 9 грудня 2021, 17:39
На Чернігівщині стався землетрус
Скріншот

Землетрус магнітудою 3,4 бала зафіксували у Чернігівській області.

Джерело: повідомлення Головного центру спеціального контролю

Дослівно: "Епіцентр землетрусу знаходиться в Корюківському районі Чернігівської області, на північ від смт. Холми , на глибині 10 км".

Деталі: Такий землетрус відноситься до ледве відчутних.

Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Передісторія:

  • Вранці 23 вересня на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3 бала, центр його був за 15 км від Чорткова, але люди відчували поштовхи у радіусі 100 км.

Українська правда

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Теми: Чернігівська область
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