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Україна в ОБСЄ запропонувала "різдвяне перемир’я" та новий обмін

Четвер, 9 грудня 2021, 19:31
Україна в ОБСЄ запропонувала різдвяне перемир’я та новий обмін
фото: міноборони

Україна пропонує вжити низку конкретних кроків, включаючи нове "різдвяне перемир’я", з метою виходу з "глухого кута" на переговорах з врегулювання розпочатого Росією збройного конфлікту.

Джерело: постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Цимбалюка: "На тлі наближення зими, закриття лінії розмежування, продовження порушення режиму припинення вогню та розрив зв’язків з Україною створюють додаткові проблеми для мирного населення на окупованих територіях. Однак шанс покращити ситуацію ще є.

Майбутні різдвяні свята – найкращий час для руху вперед, якщо тільки його знову не буде заблоковано політичним порядком денним або вимогою про так званий "прямий діалог".

Деталі: За його словами, українська сторона запропонувала запровадити так зване "різдвяне припинення вогню" та закликала Росію розблокувати обмін утримуваними особами, "щоб вони змогли відсвяткувати разом зі своїми родинами та близькими людьми".

Крім того, українська сторона пропонує затвердити додаткові ділянки розведення сил і засобів.

Очільник української місії в ОБСЄ закликав російську сторону повернутися до дипломатичного шляху врегулювання розпочатого нею збройного конфлікту як Мінському, так і у Нормандському форматі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасвійнаРосія
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