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Помер Суперфан київського "Динамо"

Четвер, 9 грудня 2021, 22:01
Помер Суперфан київського Динамо
фото з сайту "Динамо"

У віці 66 років помер визначний вболівальник столичного футбольного клубу "Динамо" Сергій Заборовський, відомий фанам як Парамон.

Джерело: офіційний сайт "динамівців"

Дослівно: "На 67-му році життя зупинилося серце одного з найвідданіших вболівальників нашої команди – Сергія Заборовського, відомого у динамівській спільноті як Парамон.

Шанувальник київського "Динамо" з дитинства, Сергій понад 50 років був символом фанатського руху, втіленням вірності клубу та талісманом киян. Він не пропускав жодного домашнього матчу улюбленої команди та регулярно підтримував "біло-синіх" у виїзних поєдинках, ставши справжньою легендою серед уболівальників".

Деталі: В клубі зазначають, що навіть в останні роки свого життя, незважаючи на серйозні проблеми зі здоров’ям, Заборовський відвідував стадіон, аби побачити гру "Динамо" на власні очі та принести команді удачу.

"Динамо" Київ висловило щирі співчуття рідним пана Сергія.

 

Українська правда
Теми: футбол
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