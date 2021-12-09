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США вирішили стати активним учасником перемовин щодо миру на Донбасі – Єрмак

Четвер, 9 грудня 2021, 22:55
США вирішили стати активним учасником перемовин щодо миру на Донбасі – Єрмак
Андрій ЄРМАК. ФОТО ОПУ

Сполучені Штати Америки вирішили стати активним учасником мирного процесу з врегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі "Право на владу" після телефонної розмови президентів України та США

Пряма мова Єрмака: "Ми сьогодні можемо чітко говорити про те, що США прийняли для себе рішення бути активним учасником мирного процесу.

Як це відбуватимуться – це залежатиме від багатьох обставин.

Це може бути паралельний трек разом з "Нормандським форматом", тому що потрібно безумовно нам треба це поважати, що наші партнери – Німеччина та Франція за ці 8 років багато зробили.

Але США ухвалили чітке рішення – бути активним гравцем в цьому процесі. Вони дуже зацікавлені у тому, що в Україну прийшов мир".

Деталі: Єрмак анонсував зустріч у Брюсселі президентів України та Франції разом із новим канцлером Німеччини наступного тижня.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: УкраїнаСШАДонбасвійнаРосія
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