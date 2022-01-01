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Зеленський призначив командувача Сил тероборони ЗСУ

Субота, 1 січня 2022, 00:28
Зеленський призначив командувача Сил тероборони ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони Збройних cил України.

Джерело: сайт президента

Деталі: Як зазначається, у 2001-2002 роках Галушкін був учасником міжнародної миротворчої операції в Косові.

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У 2014-2015 роках Галушкін був в. о. командувача Високомобільних десантних військ, які тоді входили до складу Сухопутних військ ЗСУ. Після того, як Високомобільні десантні війська стали окремим родом військ ЗСУ, Галушкіна призначили заступником командувача.

З грудня 2019 року Галушкін проходив службу на посаді головного інспектора Міноборони, а з середини 2020 року – був заступником головного інспектора.

Як повідомляється, з 1 січня 2022 року набуває чинності ЗУ "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

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Теми: ЗеленськийЗбройні сили
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