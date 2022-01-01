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Байден попередив Путіна про посилення присутності США в Європі

Субота, 1 січня 2022, 01:30
Байден попередив Путіна про посилення присутності США в Європі
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден заявив, що сказав російському президентові Володимиру Путіну, що кроки проти України призведуть до санкцій і посилення присутності США в Європі.

Джерело: Байден, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Я дав зрозуміти президенту Путіну, що якщо він зробить ще якісь кроки, якщо він піде в Україну, ми матимемо суворі санкції. Ми збільшимо нашу присутність у Європі разом із нашими союзниками по НАТО, і доведеться заплатити велику ціну".

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Деталі: Відповідаючи на запитання, чи загрожують Москві санкції, якщо вона триматиме війська на кордоні, Байден сказав: "Я не збираюся вести тут публічні переговори, але ми дали зрозуміти, що він не може — наголошуємо, не може — рухатися на Україну".

Байден сказав, що Путін домовився про "три великі конференції" наступного місяця з високопоставленими співробітниками, щоб допомогти знайти рішення, і сказав, що очікує прогресу від цих переговорів. Однак Байден дав зрозуміти, що це може спрацювати, лише якщо Путін знизить ескалацію.

Нагадаємо: Байден і Путін 7 грудня провели віртуальні переговори, вони спілкувались понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Тоді Путін висунув вимогу так званих "гарантій безпеки" для Росії.

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Теми: ПутінБайденСША
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