Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон: Наступні тижні у Франції будуть важкими

Субота, 1 січня 2022, 03:30
Макрон: Наступні тижні у Франції будуть важкими
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні кілька тижнів у Франції будуть "важкими".

Джерело: Макрон у новорічному зверненні, якого цитує Reuters

Деталі: У Франції зафіксували 232 200 нових випадків COVID-19 за останні 24 години, що є найвищим показником за час пандемії. До того ж, кількість нових випадків за останню добу перевищує 200 тисячі третій день поспіль. Як пише Reuters, це робить Францію одним з епіцентрів пандемії. Інфікування у Франції  значно перевищили показники, зафіксовані в Італії та Великобританії, які також повідомили про нові рекорди в п’ятницю.

Реклама:

Зазначається, що Макрон повторив свій заклик до масової вакцинації, назвавши щеплення надійним рішенням для виходу з пандемії, який, на його думку, можливий у 2022 році.

У своєму зверненні Макрон не згадав про необхідність потужніших обмежень, ніж оголошені, додавши, що уряд має утримуватися від подальшого обмеження індивідуальних свобод людей. Макрон сказав, що "ми минемо поточний виклик, дотримуючись тих же принципів, що й у перший день (пандемії)".

Теми: ФранціяМакронкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Франція
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС: вдарить по лоукостерах
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС. Це вдарить по лоукостерах
Президентка Косова розкритикувала Макрона за погрози переглянути безвіз
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: