Макрон: Наступні тижні у Франції будуть важкими

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні кілька тижнів у Франції будуть "важкими".

Джерело: Макрон у новорічному зверненні, якого цитує Reuters

Деталі: У Франції зафіксували 232 200 нових випадків COVID-19 за останні 24 години, що є найвищим показником за час пандемії. До того ж, кількість нових випадків за останню добу перевищує 200 тисячі третій день поспіль. Як пише Reuters, це робить Францію одним з епіцентрів пандемії. Інфікування у Франції значно перевищили показники, зафіксовані в Італії та Великобританії, які також повідомили про нові рекорди в п’ятницю.

Зазначається, що Макрон повторив свій заклик до масової вакцинації, назвавши щеплення надійним рішенням для виходу з пандемії, який, на його думку, можливий у 2022 році.

У своєму зверненні Макрон не згадав про необхідність потужніших обмежень, ніж оголошені, додавши, що уряд має утримуватися від подальшого обмеження індивідуальних свобод людей. Макрон сказав, що "ми минемо поточний виклик, дотримуючись тих же принципів, що й у перший день (пандемії)".