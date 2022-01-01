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Прикордонники в Новий рік затримали нелегальних мігрантів, що прямували до ЄС

Субота, 1 січня 2022, 11:00
Прикордонники в Новий рік затримали нелегальних мігрантів, що прямували до ЄС
фото ДПСУ

На Львівщині та Закарпатті у новорічне свято прикордонники затримали шістьох нелегальних мігрантів із Туреччини, Алжиру та Марокко, які намагалися потрапити в країни ЄС.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Зокрема наряд відділу "Рава-Руська" за інформацією місцевого жителя, за 1,5 км від держрубежу, затримав двох громадян Туреччини. Прикордонники відділу "Новоселиця", також завдяки повідомленню місцевого мешканця, за 3 км від кордону, виявили двох громадян Алжиру. Крім того, військовослужбовці відділу "Ужгород", після спрацювання сигналізаційного комплексу, біля кордону викрили двох марокканців.

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Усіх затриманих нелегальних мігрантів доставили в прикордонні підрозділи Львівського та Чопського загонів для притягнення їх до відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП.

У повідомленні не вказується, трапилися ці спроби нелегального перетину кордону 31 грудня, чи 1 січня.

Разом з тим, повідомляється, що упродовж новорічної доби відмовлено у пропуску в Україну 137 особам, із них – 26 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено 22 недійсних документи. Також затримано 9 осіб за спробу незаконного перетинання державного кордону.

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На в’їзд та виїзд з України прикордонники оформили 86,4 тис. громадян. Зокрема в нашу державу прослідувало 49,3 тис. осіб, а з України – 37,1 тис. осіб. Також протягом доби оформлено 16,1 тис. транспортних засобів.

Кордон держави посилено охороняли близько 3,5 тис. прикордонних нарядів.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаЄС
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