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До +24°: у Європі рік починається з аномального тепла

Субота, 1 січня 2022, 13:22
ілюстративне фото, pixabay.com

У більшій частині Європи, особливо в Іспанії та Італії, зафіксовано аномально теплий початок нового року.

Джерело: The Guardian

Деталі: Цього тижня в Іспанії були зареєстровані рекордні температури, і, за прогнозами, найближчими днями в районах італійських Альп вони піднімуться на 15°C вище за середній сезонний показник.

У Більбао, на півночі Іспанії, температура досягла 24,7°C – максимуму, небаченого з початку ведення обліку в 1947 році.

У Сеговії, неподалік Мадрида, була зафіксована температура 22,7°C, найвища з 1920 року, а в сусідній Авілі досягла 20,2°C, найвищого рівня з 1983 року.

Представник державної метеорологічної агенції AEMET Рубен дель Кампо зазначив, що такі високі температури не є нормальним явищем, вони зазвичай спостерігаються у квітні.

Повідомляється також, що антициклон високого тиску перемістився до Франції та Італії, і альпійські рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин.

За прогнозами, температура на деяких із найвідоміших гірськолижних курортів Італії, включаючи Кортіна д'Ампеццо і Курмайор, у перший день Нового року буде на 13-15°C вищою за сезонну норму, а м'яка погода збережеться до 3 січня.

На гірськолижних курортах на висоті до 2000 метрів немає снігу, і вони не можуть виробляти штучний сніг через надто високу температуру.

На решті території Італії також спостерігаються аномально теплі умови: у суботу в Римі очікується максимум 18°C, а в середині наступного тижня – 22°C в сицилійському місті Катанія.

Українська правда
Теми: Європапогода


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